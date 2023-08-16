43% підлітків не пам’ятають жодної відпустки, під час якої тати не робили щось, за що їм було соромно.

Під час типового сімейного відпочинку тати змушують дітей-підлітків ніяковіти і відчувати сором за них в середньому понад 20 разів. Такими виявилися результати опитування, в якому взяли участь близько тисячі підлітків, пише Daily Express.

Помилок, які вчиняють батьки, чимало. Тати носять шкарпетки з босоніжками або, навпаки, недоречний "молодіжний" одяг, голосно сваряться, постійно фотографуються (зокрема, з селфі-палкою), розповідають анекдоти, сплять і хроплять біля басейну, танцюють, жадібно наїдаються на фуршеті, встають дуже рано, аби зайняти шезлонги тощо.

В середньому тати на тиждень відпочинку припускаються 22 таких помилок. Про недоречну поведінку тата під час відпустки, що змушує червоніти, заявили 54% опитаних підлітків. 24% через негативний досвід намагалися уникати відпустки з батьками. А 43% сказали, що не пам’ятають жодної відпустки, під час якої не сталося б щось принизливе.

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34% опитаних татусів зазналися, що навмисно створювали ситуації, у яких діти почуватимуться ніяково. А 49% назвали це обов’язковим заняттям на відпочинку.

53% опитаних татусів при цьому вважали, що поводилися "круто" під час відпусток.

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