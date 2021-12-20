Чоловік був настільки нетверезим і переляканим, що навіть не зміг чітко висловити свої емоції.

У Харкові лисиця напала на п'яного сторожа, який охороняв склади з зерном. Чоловік випадково зняв все це на відео. Він був настільки нетверезий і переляканий нападом рудої хижачки, що не зміг чітко описати ситуацію.

Курйозний ролик опублікували в Telegram-каналі "Всевидюче Око".

Так, чоловік встиг зняти на відео, як до нього підбігла лисиця. Агресивна хижачка кидалася на сторожа і намагалася його вкусити. Чоловік намагався відмахуватися від лисиці, він насилу відігнав від себе тварину.

Після нападу лисиця втекла, а ошелешений чоловік кричав їй у слід погрози. Мова сторожа була незв'язною, він насилу вимовляв слова і підбирав вирази.

Читайте також"5G вишка": у Чернівцях люди злякалися мобільної станції та провели "термінові збори" (фото)У коментарях жартують, що лисиця вирішила "закодувати" сторожа. Багато хто припустив, що в нападі винен сам чоловік. Можливо, мешканець Харкова намагався злякати лисицю або ж чимось в неї кидався, через що вона і могла на нього накинутися. Також користувачі припускають, що хижачка нібито хвора на сказ.

"Прийшла не білка, а лисиця", "ось і закодувався мужик", "нам смішно, а йому тепер сказ лікувати", "сам винен, вона мишей ловила на складі", "лисиці першими не нападають", - пишуть коментатори.

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Автор: Поліна Кузенко