Алгоритм визначив п’ять найсильніших нот у кожному напої точніше, ніж члени групи експертів.

Дослідники навчили штучний інтелект (ШІ) розрізняти віски за запахом. Про це пише The Guardian із посиланням на результати дослоідження, опубліковані у виданні Communications Chemistry.

Зазначається, що ШІ тепер може розпізнати, чи був напій виготовлений у США чи Шотландії. Ця робота є кроком до автоматизованих систем, які зможуть передбачати складний аромат віскі за його молекулярним складом. При цьому експерти зазвичай оцінюють деревний, димний, масляний або карамельний аромати, що може допомогти переконатися, що вони не суттєво відрізняються між партіями одного продукту.

"Перевага штучного інтелекту полягає в тому, що він дуже послідовний. Суб’єктивність все ще є у підготовлених експертів. Ми не замінюємо цим людський ніс, але ми справді підтримуємо це завдяки ефективності та послідовності", - сказав доктор Андреас Граскамп, який керував дослідженнями в Інституті технологічних процесів і упаковки Фраунгофера у Фрайзінгу, Німеччина.

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Автори підкреслюють, що відчути аромат віскі - непроста справа. Більшість найсильніших запахів - це складна суміш хімічних речовин, які взаємодіють у носі та навіть маскують одна одну, створюючи особливе ароматне враження. Ці процеси надзвичайно ускладнюють розпізнання віскі за його хімічним складом.

Для свого дослідження вчені отримали хімічний склад 16 американських та шотландських віскі різних брендів, а також деталі їхніх ароматів від експертної групи з 11 чоловік. Ця інформація була використана для навчання алгоритмів штучного інтелекту передбачати п’ять основних ароматів і походження напоїв на основі їхніх молекулярних складових:

"Один алгоритм був більш ніж на 90% точним у відрізненні американських від шотландських алкогольних напоїв. ... У середньому він визначив п’ять найсильніших нот у кожному віскі точніше та послідовніше, ніж будь-який член експертної групи".

Вчені помітили, що сполуки ментола і цитронелола допомогли ідентифікувати американські віскі, які часто мають карамельну нотку. При цьому етилдеканоат і гептанова кислота були важливі для ідентифікації скотчу, який часто має димний або лікарський аромат.

"Дослідники бачать у цьому експерименті потенціал не тільки для ідентифікації віскі, але й у інших сферах: від виявлення підроблених продуктів через розбіжності у їхніх запахах до пошуку найкращих способів змішування старого переробленого пластику, який може мати неприємний запах, у нові продукти без відчутного запаху.

"Смакові нотки бренду віскі можна швидко перевірити від партії до партії або від суміші до суміші на основі лише хімічної характеристики, щоб спробувати забезпечити послідовний домашній стиль. Інша річ у віскі полягає в тому, що на сприйняття смаку значною мірою впливає середовище, в якому він споживається, та інші зовнішні чинники, тому, можливо, потрібно попрацювати над іншими факторами, які впливають на сприйняття та прогнозування смаку такого емоційного продукту", - зазначив доктор Вільям Певелер, старший викладач хімії в Університеті Глазго, додавши, що цей підхід може забезпечити більшу "стабільність", ніж панель смаків людини.

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