У Proxi можна буде "воскресити" будь-яку історичну особистість, або ж члена сім'ї.

Творець серій The Sims і SimCity Вілл Райт зараз готує перший у своєму роді ШІ-симулятор життя Proxi.

Гра була анонсована ще 2018 року, але перший геймплей з'явився тільки місяць тому. Proxi - це симулятор життя, в якому гравці тренують штучний інтелект своїми розповідями та особистими спогадами. На основі розказаних історій ШІ ставитиме різні сценки, які потім можна буде редагувати і змінювати на своєрідному архіпелазі спогадів. Надалі гравці зможуть ділитися своїми острівцями і переглядати спогади один одного.

Вілл Райт прийшов на Twitch-канал BreakthroughT1D, організації, яка фінансує дослідження діабету 1-го типу. Там геймдизайнер розповів, що оцінивши нарцисизм гравців зрозумів, що чим більше гра про них - тим більше вона їм сподобається:

"Я помічав, що дедалі більше й більше наближаюся до гравця. Є така фраза, якою я завжди керуюся: жоден геймдизайнер ще не помилився, переоцінивши нарцисизм своїх гравців. Логічно припустити, що чим більше гра буде про вас, тим сильніше вона вам сподобається"

Крім особистих спогадів у Proxi можна буде завантажити, приміром, історичну особистість. Райт розповів, що аватар умовної Клеопатри доповнюватиметься залежно від вказівок різних гравців. Геймдизайнер порівняв це зі сторінкою на Вікіпедії, кожне нове "виправлення" змінюватиме і поглиблюватиме образ: "Можливо, 100 людей створюватимуть записи у Вікіпедії про Клеопатру... і матимуть Клеопатру як персонажа в грі."

Щоправда трохи незрозуміло, а в чому полягає гра в Proxi? Як уже раніше було сказано, можна буде ділитися своїми сценками з іншими людьми, а також створювати свої міні-ігри. Крім того, спогади можна буде перенести в стилістику іншої гри, у трейлері показано перехід сценки в кубічний стиль Minecraft, але як це все працюватиме разом і в чому ж полягає кор-механіка гри - поки загадка.

Сам Вілл Райт описав один із варіантів проведення часу в Proxi так: "Я можу влаштувати приголомшливу звану вечерю за участю Клеопатри, Наполеона і да Вінчі, а можу влаштувати поєдинок у клітці між Клеопатрою і моєю бабусею".

Раніше ми розповідали, що в Minecraft створили світ, населений сотнями ШІ. Вони поширюють релігію і вводять податки в громаді.

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