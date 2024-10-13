Інтервали серцевих скорочень сповільнюються та прискорюються щоразу, коли ви вдихаєте та видихаєте.

Скільки серцевих скорочень за один день і протягом життя людини залежить від того, як швидко ваше серце б’ється. Про це йдеться у матеріалі Live Science.

Зазначається, що незалежно від того, сидите ви за столом, йдете до магазину чи бігаєте на біговій доріжці, ваше серце реагує на різні потреби в енергії, б’ючись швидше чи повільніше. Інтервали серцевих скорочень сповільнюються та прискорюються приблизно на 100 мілісекунд щоразу, коли ви вдихаєте та видихаєте, каже доктор Партхо Сенгупта, керівник відділу серцево-судинної медицини медичної школи Роберта Вуда Джонсона в Університеті Рутгерса в Нью-Джерсі.

"Найцікавішим аспектом серця є його здатність регулювати частоту та свою функцію залежно від метаболічних потреб організму. Фізіологія постійно адаптується — у неї майже є власний мозок, щоб відчувати потреби організму", - стверджує лікар.

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За його словами, у дорослих частота серцевих скорочень, що виходить за межі нормального діапазону, попереджає кардіологів про патології:

"Ми діагностуємо стани на основі прискореного пульсу, коли він стає більше 100, або низького пульсу, коли він стає нижчим за 60.

Частота серцевих скорочень людини зазвичай дещо сповільнюється з віком, оскільки час впливає на серцевий м’яз, сказав доктор Сальваторе Савона, фахівець із серцево-судинних захворювань і клінічний асистент професора внутрішньої медицини в Медичному центрі Векснера Університету штату Огайо в Колумбусі. Так, старіння може призвести до розвитку фіброзу — розростання надлишкової тканини, яка перешкоджає серцевому ритму — або аномального серцевого ритму, наприклад фібриляції передсердь, найпоширенішого порушення серцевого ритму.

"Це може вплинути на те, як швидко чи повільно працює серце", - сказав Савона.

Як серцебиття корелюється з часом

Людина із середньою частотою серцевих скорочень у спокої, наприклад, 70 ударів на хвилину, наприклад, генеруває 100 800 серцевих скорочень за один день. За рік це становитиме приблизно 36,8 мільйонів ударів. Середня тривалість життя в США станом на 2022 рік становить 77,5 років. Це означає, що протягом життя серце людини б’ється приблизно 2,85 мільярда разів.

"Такі фактори, як вік, генетика, травми та хвороби, можуть поступово погіршувати роботу серця. Але чим краще ми дбаємо про цей працьовитий орган, тим довше й ефективніше він буде функціонувати. Хоча старіння є фактом життя, і всі можливості нашого тіла з часом зменшуються, у нас є можливість принаймні зменшити зношування, яке відбувається через стрес", - підкреслив Сенгупта.

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Як повідомляв УНІАН, одне яблуко на день позбавить необхідності ходити до лікаря. Дієтологи рекомендували їсти яблука прямо зі шкіркою.

Крім того, деякі фахівці зазначають, що регулярне вживання яблук може допомогти покращити стан шкіри, як-от пігментацію та екзему.

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