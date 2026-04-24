Стівен Гокінг наприкінці життя висловив моторошне застереження щодо штучного інтелекту

Легендарний вчений попереджав, що автономний ШІ зрештою може означати кінець людства.

В інтерв'ю ЗМІ у 2014 році Стівен Гокінг прямо попередив, що створення повноцінного штучного інтелекту може означати кінець людської раси. А у своїй останній книзі "Короткі відповіді на великі питання" Гокінг закликав наукову спільноту та уряди суворо регулювати розвиток ШІ, перш ніж технологія повністю вийде з-під контролю людини, пише WioNews.

Гокінг стверджував, що як тільки машини досягнуть певного порогу, вони будуть швидко перебудовуватися зі постійно зростаючою швидкістю. Він побоювався, що люди просто не зможуть конкурувати з просунутими алгоритмами. Він зазначив, що людство обмежене повільною біологічною еволюцією, а це означає, що штучний інтелект швидко перевершить людські можливості і буде домінувати в глобальних системах.

Він також попереджав про загрозу військового ШІ, застерігши, що початок глобальної гонки озброєнь із використанням автономної зброї неминуче призведе до катастрофічних глобальних конфліктів.

Крім того, Гокінг передбачив серйозні економічні наслідки від використання ШІ. Він заявив, що автоматизація заводів та інтелектуальна машинна обробка даних призведуть до скорочення робочих місць для середнього класу, радикально збільшивши глобальну нерівність у розподілі багатства.

Однак головний страх Гокінга полягав у тому, що ШІ розробляє цілі, які абсолютно не відповідають виживанню людини. На його думку, надрозумний ШІ буде надзвичайно ефективним у досягненні своїх цілей, і якщо ці цілі не збігаються з нашими, людство опиниться в біді.

Водночас вчений визнав величезний потенціал переваг цієї технології. Він припустив, що успішне управління ШІ може допомогти людству викорінити глобальну бідність, вилікувати складні захворювання та повернути назад шкоду, завдану навколишньому середовищу.

Як розповідав УНІАН, Гокінг вважав, що ми зможемо розпочати пошуки нових планет для колонізації приблизно через 100 років. Він також вважав, що це потрібно зробити якомога швидше, оскільки вважав, що "ядерна конфронтація або екологічна катастрофа в якийсь момент протягом наступних 1000 років паралізують Землю".

Вас також можуть зацікавити новини: