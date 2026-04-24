'Як звідти вибратися': ще один прихильник Трампа розкритикував його за війну в Ірані

Раніше Роган активно підтримував Трампа на виборах президента США.

Американський подкастер Джо Роган, який є активним прихильником руху MAGA, заявив, що стратегія Дональда Трампа в Ірані "не має сенсу" і поновив критику в бік американського президента. Про це пише The Hill.

Зазначається, що він обговорював ситуацію на Близькому Сході під час свого подкасту з австралійським коміком Джеймсом Макканном. На запитання – чи "все буде добре" з ситуацією в регіоні, Роган відповів "Ніхто, чорт забирай, не знає".

"Я маю на увазі, що відбувається з іранським... припиненням вогню? Нібито вони його продовжили, але потім стріляють по кораблях", – додав він, зітхаючи.

Видання нагадує, що за кілька годин до закінчення терміну дії попереднього двотижневого перемир'я, Трамп на прохання Пакистану продовжив на невизначений термін перемир'я з Іраном. Тоді ж він заявив, що США збережуть свою морську блокаду в Ормузькій протоці.

Макканн поставив під сумнів обґрунтованість конфлікту, зокрема те, чи був він спрямований на зміну режиму. Роган у відповідь заявив, що він не впевнений, чому адміністрація Трампа вирішила завдати перших ударів саме тоді.

"Я думаю, що ідея полягає в тому, що вони намагаються домовитися про щось, і я не знаю, як це взагалі спрацює. Я справді не знаю", – зазначив Роган.

Журналісти відзначають, що Роган, який активно підтримував Трампа під час президентських виборів 2024 року, став більш критично ставитися до нього з початку його другого терміну, часто виступаючи проти спільної операції США та Ізраїлю в Ірані. Він зокрема заявляв, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зіграв певну роль у рішенні Трампа вступити у війну.

Також Роган висловив скепсис щодо того, чи має США стратегію для виходу на момент закінчення бойових дій.

"Ви маєте замислитися, як з цього вибратися і як виглядає вихід? Чи залишаться там наші війська назавжди? Чи субсидуватимемо ми їх, якщо підірвемо їхню енергомережу та інфраструктуру?", – сказав він.

Критика Трампа від його прихильників

Раніше на тлі початку війни на Близькому Сході Трампа розкритикував інший його прихильник – пропагандист Такер Карлсон. Зокрема він публічно перепросив за те, що агітував американців голосувати за Трампа на виборах.

На тлі таких заяв Трамп розкритикував деяких консервативних медіа-діячів, які допомогли йому повернутися до Білого дому. Причиною цьому стала відсутність підтримки вторгнення США в Іран.

