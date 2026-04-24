Програму 'Доступні ліки' розширять: Свириденко розкрила, які препарати додадуть

Передбачається, що це відбудеться з 1 липня цього року.

З 1 липня готується розширення програми "Доступні ліки", до якої буде додано значну кількість препаратів для лікування серцево-судинних захворювань за всіма діючими речовинами, доступними в Україні. Про це повідомила в Telegram прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Отримати їх можна буде безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом", - зазначила вона.

У повідомленні сказано, що серцево-судинні захворювання спричиняють близько 60% смертей в Україні.

"Щороку понад 800 тисяч людей отримують діагноз ішемічної хвороби серця, майже 50 тисяч – інфаркт. Значну частину випадків можна попередити за умови регулярного лікування і контролю", - розповіла прем'єрка.

Свириденко повідомила, що у другому півріччі до програми "Доступні ліки" увійдуть препарати за всіма доступними в Україні діючими речовинами, необхідними для амбулаторного лікування таких захворювань відповідно до медичних протоколів. Вона доручила Міністерству охорони здоров’я провести консультації з ринком і підготувати рішення для запуску.

Як повідомляв УНІАН, програма "Доступні ліки" постійно розширюється. За даними уряду, нею вже скористалися 6,18 млн українців, препарати доступні у 17 348 аптеках. У програмі вже 748 позицій, найбільший попит – на препарати для серцево-судинних захворювань.

У МОЗ розповідали, як отримати препарати за програмою "Доступні ліки". Спочатку потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний рецепт, потім піти до аптеки, яка бере участь у програмі реімбурсації "Доступні ліки", і отримати ліки безплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Міністерство деталізувало, що механізм відшкодування вартості (реімбурсації) поширюється на препарати, що застосовуються під час лікування:

серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань;

хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів;

цукрового діабету 1-го та 2-го типів, нецукрового діабету;

хвороби Паркінсона;

розладів поведінки та психіки, епілепсії.

Також за програмою можна отримати препарати для лікування пацієнтів у посттрансплантаційному періоді, для лікування болю та надання паліативної допомоги, тест-смужки для визначення рівня глюкози для індивідуального глюкометра.

