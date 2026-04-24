В Україні почали продавати вітчизняну ранню капусту: які ціни на старті сезону

Рік тому в кінці квітня вартість овочу була значно вищою.

В Україні у продаж надійшли перші партії молодої капусти від вітчизняних аграріїв. Гуртові ціни на ранню капусту врожаю 2026 року коливаються в межах 30–38 грн/кг.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що вартість овочу в середньому на 39% дешевше за вартість перших партій капусти в аналогічний період минулого року.

Наразі обсяги української ранньої капусти, що вийшли на ринок, невеликі. Загалом цьогоріч холодна та затяжна весна стала причиною затримки старту сезону продажів, тож він розпочався приблизно на два тижні пізніше, ніж в минулому році.

Відео дня

Також на українському ринку пропонують до продажу імпортну ранню капусту з Північної Македонії. Ціни на цю продукцію почали стрімко знижуватися після надходження перших партій української капусти. Зараз овоч з Північної Македонії коштує в середньому 40 грн/кг.

Ціни на ранню капусту в супермаркетах України

Молода капуста з Албанії продається в Сільпо по 64,9 грн/кг за знижкою.

Албанську молоду капусту в Varus відпускають по 69,9 грн/кг.

В АТБ рання капуста від українських виробників коштує 63,95 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні прогнози

Аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов зазначив, що Україна може суттєво недорахуватися врожаю абрикосів та персиків через зимові морози та квітневі нічні заморозки. За його словами, в цьому році очікують на їхній дефіцит, а вартість фруктів подекуди зросте до 80%.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що молочні продукти найближчим часом можуть додати в ціні до 10%. М’ясна група залишиться більш стабільною, ціни на неї, якщо і зростуть – то в межах 5-7%. Дешевшати будуть тільки сезонні овочі – помідори та огірки.

