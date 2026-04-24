Вже за місяць Чорнобильська АЕС почне виробляти електроенергію, – гендиректор станції

На Чорнобильській АЕС триває встановлення сонячних панелей для забезпечення власних потреб об’єкта в електроенергії. Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив генеральний директор ДСП "Чорнобильська АЕС" Сергій Тараканов.
"Панелі на 2 мегавати сонячної енергії нам майже встановили. Ще місяць, і будемо вмикати станцію в роботу. Це дозволить зменшити наші платежі за електроенергію, які становлять досить суттєвий відсоток нашого річного бюджету", – каже Тараканов.
Управлінець зазначає, що наразі мова не йде про вихід ЧАЕС на ринок електроенергії, але й не виключає, що колись такі плани з’являться.
"Нам урядом доручено знімати з експлуатації енергоблоки ЧАЕС та перетворювати об’єкт "Укриття" на екологічно безпечну систему – чим і займаємося", – пояснює Тараканов.
Майбутнє ЧАЕС та Зони відчуження фахівець вбачає в перетворенні її на "Зону розвитку".
"Тут достатньо місця, зокрема, для "зеленої генерації". І тут є інфраструктура для розміщення нових ядерних енергоблоків – і водних ресурсів в нас достатньо, і енергомережа розгалужена. Тут також буде спрощений процес отримання дозволів від місцевих громад, адже ніяких громадських слухань у Зоні відчуження проводити не потрібно. Цю унікальну зону потрібно буде у майбутньому використовувати", – впевнений гендиректор станції.
Водночас він не вважає, що відновити енергетичний потенціал ЧАЕС буде можливо за рахунок малих модульних реакторів.
"Не можна встановити те, чого немає. ММР – це такий маркетинговий "хайп", який я не підтримую. Вважаю, що, з урахуванням уроків Чорнобильської аварії, ми повинні працювати виключно з апробованими технологіями. Доцільніше було б побудувати перевірені реактори великої потужності з високим рівнем безпеки", – переконаний Тараканов.
Пошкоджений внаслідок атаки російського дрона Новий безпечний конфайнмент над об’єктом "Укриття" на ЧАЕС потребує якнайшвидшого ремонту. Старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні каже, що з певного моменту корозію металевих конструкцій конфайнменту неможливо буде зупинити.
Сумарна вартість відновлення конфайнменту на ЧАЕС може становити 500 мільйонів євро. Частину грошей вже перерахували західні партнери України.