Скандал з харчуванням у 14 ОМБР: Командування перевіряє вертикаль управління 10 корпусу

Командування Угруповання об’єднаних сил вимагає від командирів всіх рівнів не допускати перебоїв у забезпеченні продовольством українських захисників. 

Як йдеться у повідомленні Угрупування об’єднаних сил в Telegram, ситуація із забезпеченням позицій військовослужбовців 14 ОМБР – це жахливий "управлінський" сором. 

"Проблеми з логістикою та умовами на позиціях виникли не вчора – це наслідок тривалих управлінських рішень на рівні корпусу та його взаємодії з підрозділами. При цьому на різних рівнях звучали доповіді про те, що ситуація організована і контрольована, що, як всі побачили, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні. 

У зв’язку з цим, сказано, що це стосується і організації роботи безпілотників, і загальної системи ураження противника, зокрема його можливостей впливати на нашу логістику та повітряний простір на цьому напрямку. Також є значна проблема з недостатньою кількістю ресурсів для протидії ворожим розрахункам і їх інфраструктурі, які створюють такі умови для наших військ.

Утім, в Угрупуванні об’єднаних сил зазначають, що ці проблеми не залишаються без уваги - вони регулярно порушуються у доповідях командування об’єднаних сил. Паралельно ведеться робота над їх вирішенням. 

"Ми не стоїмо осторонь. Представники Командування постійно працюють із корпусами та бригадами: допомагають вибудовувати систему БпС, налагодити розвідку і планування, покращити забезпечення дронами та наземними роботизованими комплексами, у тому числі для потреб логістики", - сказано у повідомленні.  

Стверджується, що ця робота проводиться по всіх корпусах на напрямку.

"Після публічного розголосу проблем із забезпеченням у смузі 14 омбр та публікації фото виснажених голодом бійців, Командування Угруповання об’єднаних сил одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу", - наголошується у повідомленні. 

При цьому, для підтримки підрозділів були негайно додатково виділені ресурси. 

До того ж, командувач угрупування на звʼязку з командиром військовослужбовців і запропонував всю потрібну допомогу.

"Командування угруповання об’єднаних сил вимагає від командирів всіх рівнів не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму Командувачу про проблеми", - сказано у повідомленні. 

Як повідомляв УНІАН, спочатку у мережі Threads з'явилася інформація про те, що в 14-й окремій механізованій бригаді ЗСУ відбуваються перебої із забезпеченням продовольством на окремих позиціях.

Командира 14-ї окремої механізованої бригади усунули з посади після розголосу щодо перебоїв у забезпеченні продовольством. Також звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу. 

