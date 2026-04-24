У Флоренції наречена пошкодила старовинний фонтан через передвесільну витівку

У Флоренції 28-річну жінку звинуватили у пошкодженні фонтану XVI століття через передвесільний жарт, пише The Washington Times.

За даними місцевих чиновників, у суботу жінка перелізла через огорожу до Фонтану Нептуна. Щоб не намокнути, вона вилізла безпосередньо на скульптурну композицію – на коней, які підтримують мушлю, а та, своєю чергою, тримає статую римського бога моря Нептуна.

Як зазначається, жінка хотіла доторкнутися до геніталій статуї в межах "передвесільного виклику". Відомо, що вона є іноземкою, однак її громадянство не уточнюється.

Відео дня

Порушницю помітили поліцейські, які змусили її злізти з пам’ятки та встановили особу. Чи затримували її – не повідомляється.

Унаслідок інциденту були пошкоджені копита коней, а також фриз, за який жінка трималася, щоб не впасти. Загальна сума збитків, за даними агентства ANSA, перевищує 5,8 тисячі доларів.

У мерії заявили, що жінку передано судовим органам за псування пам’ятки мистецтва та архітектури. Керівник міського управління образотворчого мистецтва Джорджо Казеллі наголосив, що подібна поведінка свідчить про поверхове ставлення до культурної спадщини та не може бути виправданою.

Інші новини туризму

Нагадаємо, 20 квітня чоловік влаштував стрілянину в одному з найпопулярніших туристичних місць Мексики – біля пірамід Теотіуакан. Зловмисник стріляв з вершини однієї з пірамід, поки люди шукали укриття. Внаслідок загинула громадянка Канади, ще понад десяток людей отримали поранення. Нападник покінчив життя самогубством після стрілянини, Йшлося, що його особу не розголошують. Після стрілянини правоохоронці знайшли пістолет, ніж та боєприпаси.

Вас також можуть зацікавити новини: