Ціни на кольорові метали падають через невизначеність щодо Ірану: що і скільки коштує

Події в Перській затоці мали різноманітний вплив на ринок металів.

Мідь рухається до тижневого зниження, а за нею слідують інші метали. Невизначеність щодо подальшого розвитку подій на Близькому Сході продовжує чинити тиск на світову економіку.

Видання Bloomberg пише, що поки що практично немає ознак того, що США та Іран повернуться за стіл переговорів після того, як американський президент Дональд Трамп на початку цього тижня продовжив перемир'я на невизначений термін. Ормузька протока, як і раніше, значною мірою заблокована, а ціни на нафту п'ятий день демонструють зростання поспіль на тлі посилення побоювань щодо світового економічного зростання.

Станом на 7:18 за київським часом мідь подешевшала на 1% до 13 222,50 долара за тонну, і зараз цей метал демонструє впевнене тижневе зниження на 0,9%. Алюміній подешевшав на 0,6%, а цинк – на 0,3%. За даними Investing, станом на 9:46 алюміній коштує 3593,50 долара за тонну, а цинк – 3 440,40 долара за тонну.

Потрясіння в Перській затоці мали різноманітний вплив на ринок металів. Поставки алюмінію з цього регіону скоротилися, тоді як перебої з поставками сірчаної кислоти та палива створюють ризик для виробників в інших регіонах.

"Наразі ми очікуємо, що невизначені перспективи світової економіки послаблять оптимістичні настрої з боку пропозиції", – зазначили аналітики BMI, підрозділу Fitch Solutions.

