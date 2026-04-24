Після війни в Ірані у США не залишилося зброї, щоб захистити Тайвань від Китаю, – WSJ

Повне відновлення запасів зброї, використаної на Близькому Сході, може зайняти до шести років.

США витратили в Ірані таку кількість боєприпасів, що не зможуть захистити Тайвань від китайського вторгнення, якщо воно відбудеться найближчим часом.

Як пише The Wall Street Journal, за словами американських чиновників, з початку війни з Іраном США випустили понад 1000 ракет великої дальності Tomahawk, а також від 1500 до 2000 критично важливих зенітних ракет, включаючи перехоплювачі THAAD, Patriot і Standard. При цьому повне поповнення цих запасів може зайняти до шести років.

Водночас американські чиновники заявляють, що жодних ознак наближення конфлікту з Китаєм немає. Китайський лідер Сі Цзіньпін готується провести наступного місяця в Пекіні важливий саміт із президентом Трампом, а китайська армія переживає наслідки чистки генералів.

Відео дня

Але якщо конфлікт все ж відбудеться, США в короткостроковій перспективі зіткнуться з нестачею боєприпасів, що потенційно піддасть війська підвищеному ризику. У березні розвідувальне співтовариство США оцінило ймовірність початку війни Пекіном проти Тайваню в 2027 році.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) у вівторок опублікував доповідь, в якій підрахував, що боєприпаси, витрачені в Ірані, становлять приблизно 27% запасів ракет Tomahawk, близько 36% ракет Jassm, одну третину ракет SM-6, майже половину ракет SM-3, понад дві третини перехоплювачів Patriot і понад 80% ракет-перехоплювачів Thaad. Тобто дефіцит більш виражений у оборонних засобах.

Водночас Китай – набагато сильніший супротивник, ніж Іран. Згідно зі звітом Міністерства оборони від грудня 2025 року, він володіє понад 600 ядерними боєголовками та програмою міжконтинентальних балістичних ракет, що розширюється. Аналітики відзначають, що Пекін також має флот військових безпілотників, який постійно зростає.

Військові навчання, проведені американськими аналітичними центрами, показали, що бої за Тайвань будуть жорстокими, призведуть до втрати десятків тисяч американських, китайських і союзних військовослужбовців, а також безлічі кораблів і сотень літаків.

Аналітики кажуть, що великий американський запас боєприпасів має вирішальне значення для протидії китайським ракетам, які, ймовірно, будуть випущені по літаках і військових кораблях, щоб позбавити їх свободи пересування.

"США доведеться воювати з Китаєм у спосіб, який потенційно набагато дорожчий і небезпечніший для американських військ. Це призведе до великих втрат", – сказав Келлі Грієко, старший науковий співробітник аналітичного центру Stimson Center.

Китай готується до війни за Тайвань

Як писав УНІАН, Китай нарощує свій ракетний потенціал і модернізує армію. Так, за даними американської розвідки, у 2025 році Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) збільшила загальну кількість ракет різної дальності до 3450 одиниць.

Також Китай розгорнув масштабну мережу дослідницьких суден і підводних датчиків для детального картографування океанів. Система поєднує аналіз морського дна та моніторинг умов у реальному часі. Це дозволяє Китаю підвищити можливості підводних човнів і протичовнової боротьби в ключових регіонах, де діють США та їхні союзники.

