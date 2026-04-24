Живуть без 'королеви': у чому унікальність комах, що заполонили степ на Одещині (відео)

Руда осмія менша за звичайну медоносну бджолу, надзвичайно миролюбна та цілком безпечна для людини.

Лише на одному гектарі у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одещина) дослідники нарахували кілька тисяч особин рудої осмії – комах, які науковці називають "архітекторами степу". Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, якщо охопити поглядом усю прибережну зону зі степовою рослинністю – цих комах – мільйони.

"Це – руда осмія (Osmia rufa). Вона менша за звичайну медоносну бджолу, надзвичайно миролюбна та цілком безпечна для людини. Одночасно з приходом теплих повітряних мас із півдня, ці трудяги заповнили екосистеми, виконуючи своє високе призначення", - зазначив Русєв.

Він пояснив, у чому унікальність осмії. На відміну від медоносних бджіл, в осмій немає каст чи "королеви". Кожна самиця – сама собі господиня, що самотужки будує гніздо та дбає про майбутнє. Вони не агресивні й не захищають запаси меду (бо не роблять їх), тому не жалять. Для зведення "стін" у гніздах використовують вологий мул з мілководдя лиманів, створюючи крихітні "кар’єри" на берегах.

За інформацією Русєва, життя осмії – це чіткий річний ритм, де кожен тиждень має значення. Після весняного пробудження, наприкінці березня, самці, які менші за розміром та мають білий чубчик на голові, вилітають першими. Їхня місія життя коротка– лише три тижні.

Після спарювання самиці шукають отвори в старій деревині сухих стеблах або тріщинах каміння. Заповнюють комірки нектаром і пилком, відкладають яйця і запечатують вхід мулом.

"Самиця ніколи не побачить своїх дітей, але забезпечить їх усім необхідним", - наголошує вчений.

Усе літо всередині кокона триває магія перетворення: від личинки до лялечки. Вже у вересні формується нова доросла комаха, яка проспить у своєму сховищі всю зиму до наступної весни.

Вас також можуть зацікавити новини: