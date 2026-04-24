Європа обговорює систему взаємної оборони поза НАТО, - NYT

ЄС шукає альтернативу залежності від НАТО та обговорює запуск власної системи взаємної оборони.

Країни Європейського Союзу активізували дискусії щодо того, як може працювати взаємна оборона в межах ЄС без опори на НАТО. Причиною стали зростаючі сумніви в стабільності безпекових гарантій, зокрема через політичні заяви у США, пише The New York Times.

У центрі обговорень – стаття 42.7 Лісабонського договору, яка передбачає, що держави ЄС зобов’язані надавати допомогу країні- члену, яка зазнала збройного нападу. Положення включає військову, гуманітарну та фінансову підтримку, однак застосовувалося лише один раз – після терактів у Парижі 2015 року, коли до нього звернулася Франція.

Ідея активнішого використання цієї статті набуває актуальності на тлі дискусій про можливе послаблення ролі США в НАТО. Європейські чиновники розглядають сценарії, за яких континенту доведеться забезпечувати власну оборону з меншим залученням американських сил.

Водночас аналітики наголошують, що ЄС не має повноцінної військової структури, як НАТО. Організація стикається з проблемами координації, різними національними правилами ведення бойових дій, обмеженнями бюджетів і відсутністю єдиного командування.

Деякі європейські політики, зокрема міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, скептично оцінюють перспективи створення дієвої оборонної системи в межах ЄС без змін до базових договорів.

Попри це, Брюссель планує тестові обговорення та моделювання сценаріїв застосування статті 42.7, щоб зрозуміти, як вона може працювати в кризових умовах.

Окремо в ЄС розвивається концепція "коаліції охочих" – форматів спільних військових дій окремих країн, зокрема під час потенційних миротворчих місій або операцій поза межами Союзу.

Напруження в НАТО

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп допустив можливість виходу США з альянсу, називаючи його "паперовим тигром".

На тлі цих новин Європа обговорює ймовірність забезпечення колективної безпеки без США. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Велика Британія має розглянути повернення до Європейського Союзу, якщо США вирішать вийти з НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: