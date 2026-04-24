Долар зростає наприкінці тижня: курс валют в банках і обмінниках України

Продати долар можна в середньому за курсом 43,60 грн, а євро – 51,15 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 24 квітня, зріс на 5 копійок і складає 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,60 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,15 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,78 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,60 грн/євро, а курс продажу - 51,40 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 24 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,94 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,38 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 12 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що валютний ринок України зберігає відносну стабільність, а ключові коливання визначаються зовнішніми факторами та очікуваннями міжнародного фінансування. Наступного тижня курс може коливатися в діапазоні 43,8–44,35 грн/дол. і 50,5–52,5 грн/євро.

