'У будь-який момент може щось впасти': директор ЧАЕС розкрив найгірший сценарій на станції

Наразі на ЧАЕС не вбачають ризиків обвалу об'єкта "Укриття".

Після влучання дрону та пожежі на Чорнобильській АЕС у лютому 2025 року Новий безпечний конфайнмент (НБК) втратив повну герметичність, і російські ракети та дрони становлять постійну загрозу безпеці об’єкта. Як розповів генеральний директор ДСП "Чорнобильська АЕС" Сергій Тараканов в інтерв’ю УНІАН, жодна атомна станція у світі не проєктувалася з урахуванням постійних дронових чи ракетних атак.

"Якщо якась важка ракета типу "Іскандеру", "Кинджалу" чи "Калібру" попаде прямо в НБК, зруйнує зовнішню оболонку та попаде в об’єкт "Укриття", то він, звісно, буде зруйнованим, як буде зруйнована будь-яка будівля", - зазначив він.

Після цього, пояснив директор ЧАЕС, паливновмісні маси, яких всередині об’єкту "Укриття" знаходиться декілька сотень тонн, а також пил здіймуться у повітря і сформують хмару, яку вітер може віднести у будь-якому напрямку.

Тараканов також нагадав, що першою країною, яка детектувала аварію у 1986 році, була Швеція, у той час як СРСР намагався все приховати. Тобто тоді за 5-6 діб радіоактивна хвиля з Чорнобилю досягла аж Скандинавії. Новий викид може мати непередбачувану географію поширення.

Водночас він підкреслив, що наразі ризиків обвалу об’єкта "Укриття", розташованого під пошкодженим НБК, прямісінько над четвертим реактором, немає.

"Ми ведемо моніторинг цих конструкцій, і без зовнішнього впливу нічого обвалитися не повинно. Хоча через нас літають ракети і дрони, і у будь-який момент може щось впасти. І ніхто не зможе дати тоді гарантію, що ці споруди вистоять", - сказав Тараканов.

За його словами, характер минулорічного удару російського дрона по НБК Чорнобильської АЕС свідчить, що інцидент не був випадковим. Він припустив, що атака могла бути спрямована на перевірку стійкості та реакції світової спільноти.

"Територія будь-якої атомної станції, включно з Чорнобильською, не має бути полем бою. Але, на жаль, це вже відбувається. Це акт ядерного тероризму з боку Росії", - розповів генеральний директор ЧАЕС.

Чорнобильська АЕС – останні новини

22 квітня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що Росія неодноразово запускала ракети й дрони траєкторіями поблизу Чорнобильської АЕС та інших ядерних об’єктів України під час атак.

14 квітня старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні повідомляв, що пошкодження нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС після російського удару створили безпрецедентні виклики для рятувальників і інженерів. За його словами, повноцінне відновлення об’єкта під час війни виглядає майже нереальним.

Раніше повідомлялося, що за оцінками французьких експертів, ремонт після пошкоджень захисної конструкції на Чорнобильській АЕС через російський удар дроном триватиме до 2030 року і коштуватиме близько 500 млн євро.

Вас також можуть зацікавити новини: