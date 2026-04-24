'Тлін та гниття': Росія дійшла до того, що не може нормально виробляти Т-72

Основний бойовий танк Т-72Б3М є дуже бюджетною альтернативою Т-90М.

У відкритому доступі з’явилися фотографії танка з маркуванням Т-72Б3М, який був модернізований із Т-72А та перебував у розпорядженні Казанського танкового училища. Фото виклав у мережу відомий дослідник бронетанкової техніки Андрій Тарасенко, повідомляє Defense Express.

Це може свідчити про те, що наявні запаси танків типу Т-72Б у Росії вичерпалися, через що Москва змушена активніше використовувати резерви Т-72А, які оцінюються приблизно у 800 одиниць і розглядаються як ресурс для кількох років роботи "Уралвагонзаводу" (УВЗ).

За словами Тарасенка, операції з модернізації Т-72А трудомісткі та робляться вручну, з мінімальною автоматизацією.

Він нагадав, що наприкінці 2025 року на УВЗ почали масово завозити старі Т-72А, яких у РФ залишалося на той момент близько 800, що забезпечить роботу заводу на 2026-2029 роки.

Загалом у період із 2026 по 2036 роки у РФ, використовуючи потужності УВЗ, планують модернізувати 2611 танків рівня Т-90М, Т-90М2 і Т-72Б3М, причому у Б3М модернізуватимуться переважно Т-72А.

"2600 танків за 10 років – це смішні цифри, які не покривають навіть частини втрат", – зазначає Тарасенко.

Експерт вважає, що російсько-українська війна не стала для РФ відродженням бронетанкової галузі.

"Ми спостерігаємо тільки жадібність, тлін, гниття та стагнацію. Промисловість РФ нагадує промисловість Російської імперії часів Першої Світової", – резюмує Тарасенко.

Зі свого боку Defense Express зазначає, що основні відмінності Т-72А від Т-72Б полягають у рівні захисту, системах керування вогнем та силовій установці. Зокрема, Т-72А має слабше бронювання, простішу систему управління вогнем і менш потужний двигун В-46-6 на 780 к.с.

Для Т-72Б3М заявляється модернізація системи управління вогнем, встановлення динамічного захисту "Релікт", а також більш потужної силової установки В-92С2Ф на 1130 к.с.

Таким чином, переобладнання старих Т-72А до такого рівня може виглядати як підвищення бойових можливостей цих машин, хоча базова проблема недостатнього рівня бронювання при цьому все одно зберігається.

Проблема полягає в тому, що Т-72А, які надходять із баз зберігання російських військ, зазвичай перебувають у значно гіршому технічному стані порівняно з Т-72Б, що раніше використовувалися для модернізації до рівня Т-72Б3М.

Незважаючи на описані вище труднощі у виробництві танків, російська оборонка все ще має значний потенціал і може виготовляти, у тому числі, далекобійні артилерійські системи.

Раніше УНІАН звернув увагу на велику кількість нових САУ "Мальва" та реактивних систем залпового вогню, які нібито перебували у дорозі на фронт.

Також російська армія продовжує отримувати інженерні машини, зокрема, ІМР-3М. Таку техніку фахівці вважають "незамінною" для наступів.

