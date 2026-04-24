Запізнилися на 10 років: Instagram запустив клон Snapchat зі зникаючими фото

Цей додаток призначений для швидкого та максимально простого обміну моментами з життя.

Соціальна мережа Instagram запустила новий додаток під назвою Instants – окремий сервіс для обміну "зникаючими" фотографіями та відео, який багато в чому повторює концепцію Snapchat.

Як повідомляє видання Android Police, новий додаток фактично є "полегшеною" платформою для швидких знімків: користувач робить фото прямо в камері додатка і надсилає його друзям без можливості редагування.

Головна особливість Instants – тимчасовий контент. Надіслані фото можна переглянути лише один раз, після чого вони зникають, а через 24 години стають недоступними остаточно. За задумом Meta, додаток має стимулювати більш "живе" та невимушене спілкування з "чесними" фото.

Функціональність сервісу навмисно спрощена. Зокрема, зйомка доступна тільки всередині додатка, відсутні фільтри та просунуті інструменти обробки, а обмін відбувається переважно між друзями або взаємними підписниками.

Зазначається, що Instants поширюється як окремий додаток для Android і поки що доступний у деяких країнах Європи (наприклад, в Іспанії та Італії), де проходить тестування.

