Загрози з повітря і на землі: на ЧАЕС розкрили, як РФ та Білорусь ускладнюють роботу атомників

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації та закриття транзиту через територію Білорусі працівники Чорнобильської АЕС змушені витрачати на дорогу до роботи у кілька разів більше часу, а повітряні атаки залишаються головною безпековою загрозою для регіону. Про це в інтерв’ю УНІАН розповів генеральний директор ДСП "Чорнобильська АЕС" Сергій Тараканов.

За його словами, ще після аварії 1986 року місто Славутич будували як заміну Прип’яті – приблизно за 50 км від станції. Водночас тоді не врахували, що між містом і ЧАЕС проходитиме територія Білорусі.

За словами Тараканова, до повномасштабного вторгнення персонал їздив на вахту електричкою двічі на тиждень, перетинаючи кордон без зупинок і перевірок. Зараз цей маршрут недоступний, тому працівникам доводиться їздити автобусами через Десну та Вишгород – 5-6 годин замість 40 хвилин.

"Через що ми перейшли на довші вахти по 10-13 діб. Це нам сильно ускладнило життя. Ми облаштували місця для проживання персоналу безпосередньо на майданчику", – сказав гендиректор ЧАЕС.

Нині на станції працює близько 2200 осіб, більшість із яких мешкає у Славутичі. Окрім цього, ще близько тисячі працівників – у філії "Атомремонтсервіс" НАЕК "Енергоатом", яка також розташована у місті.

Загалом у Славутичі проживає близько 20 тисяч людей. Частина мешканців виїхала через війну, але місто прийняло внутрішньо переміщених осіб. За словами Тараканова, у Славутичі реалізуються проєкти будівництва житла за підтримки донорів, зокрема Єврокомісії.

"Не можу сказати, що місто активно розвивається, але воно точно живе", – додав він.

Очільник ЧАЕС також наголосив, що регіон фактично є прифронтовим, попри адміністративну належність Славутича до Київської області.

"Територіально ми знаходимося на Чернігівщині. А Чернігівщина сильно потерпає від ворожих атак. Ми фактично є прифронтовим регіоном, хоча мало хто про це говорить. Але ми і до цього не дуже розслаблялися, а зараз - тим більше", – зазначив Тараканов.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що Росія неодноразово запускала ракети й дрони за траєкторіями поблизу Чорнобильської АЕС та інших ядерних об’єктів України під час атак, що підвищує ризик серйозної аварії.

Старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні заявив, що пошкоджений російськими окупантами Новий безпечний конфайнмент на ЧАЕС потрібно відновити до 2030 року. Після цього строку металеві конструкції конфайнменту зазнають корозії, яку неможливо буде зупинити.

Вас також можуть зацікавити новини: