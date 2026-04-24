'ПриватБанк' знизив ціну євро: свіжий курс валют на 24 квітня

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 24 квітня, не змінився і становить 44,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і складає 51,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,55 гривні, а євро - за курсом 50,70 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю не змінився і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою подешевшав на 27 копійок – 51,81 гривні.

Нацбанк встановив на 24 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,94 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,38 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 12 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 5 копійок і складає 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,60 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і складає 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,15 гривні за євро.

