Кліматичні активісти зрізали два метри головного різдвяного дерева в німецькій столиці.

Кліматичні активісти з групи "Останнє покоління" (Letzte Generation) спиляли верхівку різдвяної ялинки, встановленої перед Бранденбурзькими воротами в Берліні.

Як пише Sky News, протестна група заявила, що двоє її членів використали гідравлічний підйомник і ручну пилку, щоб зрізати два метри з верхівки 15-метрового дерева і повісити банер з написом "Це тільки верхівка ялинки".

У заяві групи наголошується, що таким чином активісти хотіли б підкреслити, що Німеччина поки бачить тільки верхівку кліматичної катастрофи, що відбувається в усьому світі.

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Також активісти з групи Last Generation закликали уряд Німеччини зробити більше для боротьби з глобальним потеплінням.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц, критикуючи подібні протести, закликав активістів проявити "трошки творчості".

Судячи з фото, опублікованих на Facebook-сторінці групи Letzte Generation, порушників затримала поліція.

Протести кліматичних активістів у світі

Останнім часом у світі активізувалися кліматичні активісти, які висловлюють свій протест за допомогою вандалізму і шкідництва. Таким чином вони прагнуть привернути увагу громадськості та влади до необхідності робити більше для захисту навколишнього середовища та протстояння глобальному потеплінню. Найактивнішими групами серед них є британська Just Stop Oil і німецька Letzte Generation.

Зокрема, однією з популярних форм протесту у 2022 році стало псування творів мистецтва у музеях різних міст світу. Так, у жовтні 2022 року екоактивісти з Just Stop Oil облили томатним супом одну з найвідоміших картин Вінсента Ван Гога – "Соняшники" в Національній галереї Лондона.

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