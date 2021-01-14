У Великій Британії ведуча ранкового шоу Good Morning Britain насмішила телеглядачів, допустивши двозначне застереження під час випуску прогнозу погоди.
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Як повідомляє Irish Mirror, Лара Тобін попереджала британців про дощ і мокрий сніг, але обмовилася. Замість слова slushy (сльотавий), ведуча вжила слово slutty («курвячий, вульгарний»).
Хоча ведуча дуже швидко виправилася, глядачі все одно помітили обмовку і тепер жартують над нею в соцмережах.
Зазначається, що Лара Тобін - метеоролог і ведуча прогнозу погоди, є у Великій Британії улюбленицею публіки.
@lorraine we need a laugh at the moment.— Barry Kilroy (@Jonnylove2000) January 6, 2021
Laura Tobin is brilliant, she just needs to keep her opinions to herself😂! #slipup#gmbclassic#topweatherpresenterpic.twitter.com/iMRec8mP48
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