У Великій Британії ведуча ранкового шоу Good Morning Britain насмішила телеглядачів, допустивши двозначне застереження під час випуску прогнозу погоди.

Як повідомляє Irish Mirror, Лара Тобін попереджала британців про дощ і мокрий сніг, але обмовилася. Замість слова slushy (сльотавий), ведуча вжила слово slutty («курвячий, вульгарний»).

Хоча ведуча дуже швидко виправилася, глядачі все одно помітили обмовку і тепер жартують над нею в соцмережах.

Зазначається, що Лара Тобін - метеоролог і ведуча прогнозу погоди, є у Великій Британії улюбленицею публіки.

@lorraine we need a laugh at the moment.

Laura Tobin is brilliant, she just needs to keep her opinions to herself😂! #slipup#gmbclassic#topweatherpresenterpic.twitter.com/iMRec8mP48