Автори ідеї щодо створення мікропам'ятників вважають, що такий проект допоможе популяризувати історію Дніпра.

У центрі Дніпра відкрили незвичайний пам'ятник мікропилососу. Скульптура є міні-копією пилососа"Ракета". Кумедну інсталяцію вже оцінили в мережі, користувачі поставилися до ідеї досить скептично.

Про відкриття нового пам'ятника повідомляє видання "Відкритий".

Пам'ятник мікропилососу встановили в самому центрі Дніпра, на вулиці Короленка. Така міні-скульптура не перша в місті. Всього вже встановили 10 маленьких інсталяцій, серед яких городянам особливо запам'яталися пам'ятники коту Василю, заліковій книжці та печиву.

Автор проекту "Відчуй Дніпро", в рамках якого встановлюють кумедні міні-пам'ятники, розповів, що нова інсталяція у вигляді мікропилососа підкреслює "легендарну історію" міста в промисловості.

Читайте такожПід Житомиром головна ялинка порвала інтернет-дроти й впала під час встановлення (фото, відео) Пам'ятник пилососу" Ракета", який раніше виробляли на Дніпропетровському агрегатному заводі, вже оцінили в мережі. Новина про створення такої мікроскульптури розвеселила багатьох користувачів.

Одні коментатори відзначили, що інсталяція виглядає досить цікаво. Однак інші користувачі вважають, що пам'ятник у вигляді пилососа навряд чи є саме тією деталлю, яка точно прикрасить місто.

"Розмір не важливий", - жартують українці про пам'ятник.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Харкові з'явиться пам'ятник Геннадію Кернесу, спочатку його сліплять з глини.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко