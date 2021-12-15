В ході конфлікту він завдав потерпілому смертельні ножові поранення, після чого загорнув тіло у килимове покриття та вивіз на узбіччя дороги.

На Дніпропетровщині затримали 32-річного підозрюваного у вбивстві військовослужбовця.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, злочин стався в ніч з 11 на 12 грудня в орендованій квартирі у м. Дніпро.

"Між чоловіками виник конфлікт, під час якого нападник завдав потерпілому численні удари ножем. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Аби приховати злочин, чоловік загорнув тіло у килимове покриття та вивіз на автомобілі за місто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 грудня близько 16:00 до поліції надійшла інформація про виявлення тіла невідомого чоловіка на узбіччі автодороги поблизу смт Губиниха. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 48-річний військовослужбовець.

Читайте такожВипробовував на собі "порошки": в Україну не впустили росіянина, який видавав себе за "агента ФСБ""Вже наступного дня поліцейські встановили підозрюваного у скоєнні умисного вбивства – 32-річного колегу по службі загиблого. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України", - додали у відомстві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому пред’явили повідомлення про підозру.

Що передувало

14 грудня на сторінці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" у Facebook з’явилась інформація про те, що у лісосмузі біля автодороги Губиниха-Вільне на Дніпропетровщині виявили вбитим військовослужбовця, який проходив службу у військовій частині А1302.

Зазначалось, що за попередньою інформацією, підозрюваними у вбивстві є військовослужбовці цієї ж військової частини.

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Автор: Світлана Макринська