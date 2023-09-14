Він стрибнув на двері балкона і зачинив там свою господиню.

Львівські патрульні звільнили жінку, яку закрив на балконі її кіт. Вчора вдень, до поліції надійшов виклик від мешканки багатоповерхівки. Вона повідомила, що її сусідка зачинена на балконі, а нещодавно перенесла складну операцію, тож хвилювання є вкрай небажаними.

Як повідомляє МВС, патрульні приїхали на виклик та здивувались, адже винуватцем події став кіт. Він стрибнув на двері балкона і зачинив там свою господиню.

"Патрульні піднялися до квартири на другому поверсі через вікно та звільнили жінку з пастки. 65-річна громадянка подякувала поліцейським за службу", - сказано у повідомленні.

Курйозні випадки з домашніми улюбленцями - деталі

Відеоролик, на якому зображено, як чоловік вдома працює в оточенні трьох котів, а ще одна тварина знаходиться у нього на руках, завірусився у мережі.

Чоловік сидів за комп'ютером та гладив кота, і у цей момент його зазняла дружина. Відео з котами було опубліковано у TikTok. На ролику також видно, що один кіт лежав на робочому столі чоловіка, а ще два - знаходилися за його спиною. Одна з тварин лежала на підлозі, а інша - на дивані.

Вас також можуть зацікавити новини: