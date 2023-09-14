Львівські патрульні звільнили жінку, яку закрив на балконі її кіт. Вчора вдень, до поліції надійшов виклик від мешканки багатоповерхівки. Вона повідомила, що її сусідка зачинена на балконі, а нещодавно перенесла складну операцію, тож хвилювання є вкрай небажаними.
Як повідомляє МВС, патрульні приїхали на виклик та здивувались, адже винуватцем події став кіт. Він стрибнув на двері балкона і зачинив там свою господиню.
"Патрульні піднялися до квартири на другому поверсі через вікно та звільнили жінку з пастки. 65-річна громадянка подякувала поліцейським за службу", - сказано у повідомленні.
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Відеоролик, на якому зображено, як чоловік вдома працює в оточенні трьох котів, а ще одна тварина знаходиться у нього на руках, завірусився у мережі.
Чоловік сидів за комп'ютером та гладив кота, і у цей момент його зазняла дружина. Відео з котами було опубліковано у TikTok. На ролику також видно, що один кіт лежав на робочому столі чоловіка, а ще два - знаходилися за його спиною. Одна з тварин лежала на підлозі, а інша - на дивані.