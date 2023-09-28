За словами фермера Пао Лінг Цая, це було "неймовірно".

На території Південної Австралії загнали у пастку тварину, яку востаннє бачили близько 130 років тому. Йдеться про вид dasyurus maculatus більше відомий, як "тигрова кішка" або "квол тигровий".

Цю тварину відносять до сумчастих хижаків, вона відома в природі своїми характерними білими плямами на шерсті. Зловити "тигрову кішку" зміг на своїй плантації у Бічпорті фермер Пао Лінг Цай, який займається розведенням форелі, пише ABC News.

Чоловік довгий час не міг зрозуміти, що за тварина під'їдає його рибу: він розставив вдовж своєї ферми пастки, розраховуючи зловити якусь лисицю. 26 вересня туди попалася "тигрова кішка", яку вважали вимерлим видом у Південній Австралії.

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За словами Цая, спершу він не міг розібратися, що за хижак потрапив до його пастки. Він "поняття не мав", що за істота на нього дивиться.

"Це було неймовірно. Я спочатку не мав уявлення, що це таке", - заявив він.

Цай зазначив, що першого разу тварині вдалося вирватися з клітки, але чоловік спробував приманити тигрового квола цілою партією свіжої риби.

В середу, 27 вересня, він розклав навколо своєї ферми шматки форелі та зняв на приховану камеру полювання тварини. "Коли я вийшов сьогодні вранці (у четвер), уся їжа була забрана", - сказав він.

Відповідне відео він надіслав Службі національних парків і дикої природи (NPWS), яка його шокувала - виявилося, що чоловік ледь не спіймав тварину, яка знаходиться під загрозою зникнення на материку.

За словами рейнджера організації Росса Андерсона, NPWS була "розбита" новиною, що після 130 років з моменту зникнення "тигрова кішка" знову з'явилася у штаті. Служба встановила свої пастки, в яку врешті й попався, ймовірно, той самий квол. "Це справді буває раз у житті", - сказав Андерсон.

Спочатку в NPWS збиралися провести генетичні тестування на тварині, щоб "спробувати з’ясувати, звідки вона могла походити".

"Ми також встановимо декілька камер нічного бачення, щоб визначити, чи є ще кволи на цій фермі чи в районі Бічпорту", - казав Андерсон.

Водночас служба закликала місцевих людей не намагатися самостійно зловити тварин, адже їм можна випадково нашкодити. Також там акцентували, що встановленні NPWS пастки не завдадуть поранень тварині.

Пізніше там зазначили, що планують відпустити спійману тварину ввечері четверга "у невідомому місці". До цього "тигрову кішку" оглянув ветеринар: її пролікували від корости (інфекційного захворювання шкіри).

Востаннє плямисту "тигрову кішку" бачили на південному сході Австралії близько 100 років тому, у лісі Маунт-Берр і поблизу Роба. Випадкові записи з "тигровою кішкою" були зроблені у 1970-х і 1980-х роках, але офіційно її не бачили в цій частині континенту з 1880-х років.

Вважається, що "тигрових кішок" залишилося в популяції менше ніж 5 тисяч.

Дитинчата бурого ведмедя в Японії опинилися на грані вимирання

Нагадаємо, на півночі Японії через дефіцит лосося загинули 8 з 10 дитинчат бурої ведмедиці. За словами екологів, риби стало не вистачати через підвищення температури місцевого моря. Це явище назвали наслідком кліматичної кризи.

Випадок стався на півострові Сіретоко на Хоккайдо. Зазначається, що там проживають приблизно 500 бурих ведмедів, які в основному харчується червоною рибою - горбушею або лососем. Одного з голодних ведмежат випадково зафіксував туристичний катер: дитина ведмедиці намагалися знайти їжу, риючись у водоростях та камінні на березі.

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