Біллі Геррінгтон був актором гей-фільмів, отримавши безліч нагород і популярність в якості однієї з основних "зірок" цього напрямку в кінці 1990-х років.

На сайті електронних звернень міста Запоріжжя з'явилася петиція з проханням перейменувати площу Маяковського в площу відомого порноактора Біллі Геррінгтона.

"Мотивація дуже проста. У нашому місті вже є сквер імені Маяковського і алея імені Маяковського, а також поруч знаходиться кінотеатр, також імені Маяковського. Перейменування одного з об'єктів міста на честь відомого американського актора не змінить загальної картини, але гарантовано стане потужним туристичним магнітом для багатьох людей", - йдеться в петиції.

Автор петиції зазначив, що Біллі Геррінгтон нібито має широку фанатську базу як на території колишнього СНД і України, так і поза нею.

"Саме тому я прошу підтримати цю петицію - зробимо Запоріжжя туристичним разом!" - зазначає автор петиції.

Всього за 3 дні петиція зібрала 535 підписів. А петиції, що набрали 750 і більше підписів громадян протягом не більше 60 днів з дня опублікування, направляються на розгляд Запорізькій міській раді.

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Біллі Геррінгтон - що відомо про актора

Геррінгтон був актором гей-фільмів, отримавши безліч нагород від відповідних організацій і популярність в якості однієї з основних "зірок" цього напрямку в кінці 1990-х років.

Восени 2002 року Геррінгтон став батьком. У першій половині 2000-х років він працював стриптизером в гей-клубах США, але у 2008 році оголосив про завершення кар'єри і відхід на роботу в будівельну компанію, що належить його родичам.

У 2016 році Біллі у своєму Twitter-акаунті відповів фанату з приводу своєї орієнтації, що він гетеросексуал.

Загинув у ДТП 2 березня 2018 року.

Автор: Віолетта Орлова