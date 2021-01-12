У підсумку чоловік зізнався в пристрасті до кросдресингу і підробітку в вебкамі.

Жінка через 15 років шлюбу дізналася, що її чоловік побудував кар'єру в секс-індустрії.

Своєю історією вона поділилася на Reddit.

"Сьогодні я дізналася, що мій чоловік займається кросдресингом, носить накладні груди і жіночу білизну, фотографується з секс-іграшками і викладає знімки в мережу», - написала вона.

Жінка стверджує, що за весь цей час він жодного разу не говорив їй про своє захоплення. При цьому вона згадала, що колись давно знайшла в телефоні чоловіка знімок його сідниць в жіночій білизні. Через кілька років вона помітила схожі знімки у видалених фотографіях чоловіка, а одного разу знайшла в спальні пару перук. Чоловік тоді пояснив, що нібито купив їх для рольових ігор.

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У результаті жінка знайшла секретну електронну пошту чоловіка, заведену на жіноче ім'я, і з'ясувала, що він купував жіночу білизну, жіночий одяг, силіконові груди, фалоімітатори і презервативи. Після цього чоловік зізнався в пристрасті до кросдресингу і підробітку в вебкамі. Він додав, що публікація фотографій в жіночому одязі приносить йому близько 200 доларів на місяць. Оповідачка, однак, уточнила, що її чоловік добре заробляє і не потребує грошей.

Автор поста додала, що її чоловік - дуже добрий і турботливий чоловік і відмінний батько, тому вона не хоче розлучатися з ним, і попросила поради у користувачів Reddit. У коментарях розкритикували чоловіка, а деякі назвали його «повією» і порадили звернутися психотерапевта.

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Автор: УНІАН