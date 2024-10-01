Експерт із продуктивності Google поділилася секретами, як оптимізувати свій час.

Виконавчий радник Google з продуктивності Лаура Мей Мартін дала поради, як не втратити баланс між роботою і особистим життям. Про це повідомляє CNBC.

За словами експерта, ви не повинні віддавати пріоритет більш ніж трьом речам одночасно:

"Ваш час обмежений, тому вибір лише трьох пунктів, на яких потрібно зосередитися, змушує вас зрозуміти для себе, що вас справді хвилює".

Мартін радить кожні три місяці переглядати ваші три ключові пріоритети у житті, при цьому вибір має ґрунтуватись на компромісі.

"Наприклад, якщо ви збираєтеся поїхати з сім’єю через всю країну або взялися за новий великий проект на роботі, зосередьтеся на цих аспектах свого життя, відклавши інші на другий план", - каже експерт.

Ось три техніки, які вона пропонує, щоб покращити ваш робочий процес.

1. Позначте свій календар

Важливо визначити свої пріоритети та оцінити, чи ваші дії відображають ці наміри. Мартін роздруковує свої календарі за останні три тижні та бере маркер "Агов, ти сказав, що це твої три пріоритети. Давайте перевіримо, адже твій календар не бреше. На що ти витрачав свій час?"

Ця вправа, за словами експерта, стикає вас із випадками, коли ви, можливо, витрачаєте занадто багато часу на менш важливі цілі, і спонукає вас сформувати свій календар відповідно до ваших потреб. Це дає вам більше впевненості сказати "ні" зобов’язанням, на які у вас не вистачає часу.

2. Виділіть день, вільний від будь-яких планів

Щоб допомогти людям створити розпорядок дня, який дозволяє реалізувати їхні цілі, Мартін пропонує такий гіпотетичний сценарій: "Якби завтра у вас був цілий день без будь-яких перерв чи зобов’язань, і вам потрібно було б виконати ці три типи завдань, як ви розподілили б їх?"

Ви можете одразу подумати про час доби, коли ви найбільш продуктивні, але "підхід із запуском і повторенням — безперечно найкращий спосіб" відповісти на це запитання. Проведіть тиждень, виконуючи певні дії в певний час, а потім наступного тижня змініть це, щоб побачити, що найкраще підходить для вас:

"Дотримуватись, тому що це те, що ви завжди робили або те, що ви чули, що люди роблять, ніколи не є способом знайти солодке місце", - сказала вона.

Мартін також рекомендує вести щоденник, щоб відзначати, коли ви почуваєтеся "в зоні". З часом ви можете використовувати свій щоденник, щоб спостерігати закономірності, які виявляють умови, які дозволяють вам працювати оптимально.

3. Відмовтеся від підготовки

Коли ви зволікаєте із завданням, це може бути тому, що ви вибрали невідповідний час для його виконання. Але також можливо, що у вас просто немає бажання почати, каже Мартін. І радить у таких випадках спробувати іншу розумову вправу: уявіть, що у вас є помічник, і запитайте себе, що б ви хотіли, щоб він вам сказав, щоб ви могли почати:

"Наш мозок справді любить підготовлене середовище".

Наприклад, на роботі, щоб розпочати створення презентації, ви можете почати з відкриття файлу та присвоєння йому імені.

"Тоді, коли я сідаю за свій стіл із уже відкритою презентацією з повним ім’ям, у мене набагато більше шансів запустити її в роботу", - поділилася експерт.

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