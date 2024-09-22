"Рецепт" включає дві речі, які ви, ймовірно, вже маєте на своїй кухні.

Прилади з нержавіючої сталі, такі як холодильники та духові шафи, додають вашій кухні елегантний сучасний вигляд, але на гладкій блискучій поверхні легко залишаються відбитки пальців та плями від води. Їх також можна легко подряпати, тому ви повинні бути обережними під час їхньої чистки, пише Parade.

Так, за словами експерта Розалін Деніелс, є простий спосіб для чищення приладів з нержавіючої сталі, вони залишаться блискучими та без відбитків пальців, що особливо корисно, якщо у вас є діти, які люблять залишати маленькі плями на всій вашій кухні.

Все, що вам потрібно, - це паперовий рушник і трохи оливкової олії, щоб ваш холодильник або духовка виблискували чистотою. Просто нанесіть невелику крапельку оливкової олії на паперовий рушник і, починаючи з верхньої частини холодильника, витирайте його, доки не зникнуть відбитки пальців.

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"Не додавайте занадто багато масла, яке може зробити поверхню жирною. Це так просто, щоб ваші прилади з нержавіючої сталі виглядали блискучими та новими", - каже експерт.

Вона також радить застосовувати серветку з мікрофібри, оскільки вона м’яка і не подряпає поверхню вашого приладу.

"Розбризкуйте суміш оцту та води у співвідношенні 50/50 на прилад, а потім протріть ганчіркою. Після очищення ви можете нанести оливкову олію або навіть невелику кількість дитячої олії за допомогою м’якої тканини або паперового рушника, щоб захистити поверхню від відбитків пальців.

Якщо у вас є складні плями, які потрібно видалити, зробіть пасту з води та харчової соди, обережно потріть нею прилад, помийте його. Потім відполіруйте його, щоб прилад засяяв.

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