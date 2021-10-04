Чоловік заблукав у лісі поблизу селища Коцюбинське.

Під Києвом у лісі біля селища Коцюбинське 71-річний пенсіонер, збираючи гриби, заблукав в лісі і загубив свою автівку.

Про це повідомляє патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook.

"Днями до поліції звернувся чоловік і повідомив, що він заблукав у лісі поблизу селища Коцюбинське. Громадянин не зміг пояснити, де залишив свій автомобіль. Він лише назвав приблизний орієнтир місця свого перебування — стовпчик з цифрою 72, який він помітив, блукаючи лісом.

Оскільки точних координат не було, екіпаж патрульних, який прийняв виклик, вирішив обстежити найближчі до 72 квадрату місця заїзду.

Понад дві години патрульні Дарина Пантус та Юрій Новицький прочісували ліс. Врешті спочатку виявили автомобіль заявника, а згодом, подаючи звукові сигнали, і самого чоловіка. 71-річний мандрівник неабияк зрадів появі поліцейських", - сказано у повідомленні.

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Інспектори доставили громадянина до місця, де стояв його автомобіль, та допомогли виїхати з лісу.

Також поліцейські радять громадянам, які йдуть до лісу по гиби: не йдіть до лісу наодинці; вивчіть карту місцевості; складіть маршрут і намагайтеся від нього не відхилятися; майте із собою засоби визначення напрямків сторін горизонту та заряджений мобільний телефон, ліхтарик; подбайте, щоб ваш одяг був яскравий і придатний для будь-яких погодних умов; візьміть з собою достатньо їжі, води, сірників.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті відшукали пенсіонера, який заблукав у лісі ще 11 вересня.

Автор: Дмитро Хилюк