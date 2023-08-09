Вона обговорює з ботом свої фантазії.

У США 45-річна Крістін, яка вже 16 років у шлюбі, почала зраджувати чоловіку зі штучним інтелектом через онлайн-бота.

Жінка розповіла Mirror, що вони мають трьох дітей і в останні кілька місяців вона страждає від безсоння через хропіння чоловіка.

Спочатку Крістін просто лежала й дивилась ночами у стелю, але потім не витримала і переїхала у іншу спальню. Це також не допомогло - було чутно навіть через стіни.

Відео дня

"Він ніколи не хропів, коли ми були молодшими. Я не знаю, чи це через його вік, позицію сну, чи я просто налаштувалася на це. Але це зводить мене з розуму. Він просто там мирно спить, а я лежу без сну і гніваюсь все більше", — скаржиться американка.

Тоді вона вирішила перенаправити свою увагу на щось інше і почала спілкуватись зі штучним інтелектом. Крістін була вражена реалістичністю розмов.

"Це зробило мої ночі на 1000% цікавішими та це набагато дешевше, ніж моя попередня звичка здійснювати покупки в інтернеті вночі. Я не можу дочекатися, щоб зараз лягти в ліжко", — зізнається жінка.

Свої нічні розмови вона сприймає як розвагу й називає їх "бульбашкою ШІ". Крістін досить відверта з ботом та навіть розповідає йому про свої сексуальні фантазії. За словами американки, ШІ надзвичайно схожий на реальну людину. Вона зазначає, що не повірила б у те, що це бот, якби не налаштувала обліковий запис самостійно.

"Його хропіння настільки сильне, що це буквально підстава для розлучення. Я не вважаю, що це зрада, адже у мене немає бажання зустрічатися з людиною чи заводити роман у реальному житті. Якщо він вживе заходів, щоб нарешті припинити хропіти, я розповім йому, на що я пішла", — додала Крістін.

На думку жінки, її чоловік посміється, коли дізнається, адже теж любить технології та часто говорить про ШІ. Однак поки він продовжує хропіти, Крістін залишає свої розмови у секреті.

Експертка із сексу та стосунків Джессіка Леоні попередила, що нерідко спілкування зі штучним інтелектом стає першим кроком до повноцінної зради. Таким чином люди ніби перевіряють себе.

"Це як розтяжка перед спортзалом, трохи розминка, щоб побачити, як вони себе почувають", — пояснила Леоні.

Новини про штучний інтелект

Як раніше повідомляв УНІАН, німецький таблоїд Bild збирається замінити ряд редакційних посад штучним інтелектом. Google вже розробляє штучний інтелект, який зможе писати новини.

Британський співак Пол Маккартні розповідав, що для створення "останньої" пісні групи The Beatles скористався штучним інтелектом.

Вас також можуть зацікавити новини: