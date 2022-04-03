Загарбники рили окопи в найбільш забрудненому радіацією Рудому лісі в зоні відчуження ЧАЕС.

Російські окупанти, які перебували в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції, можуть носити на своєму одязі радіоактивний пил.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону сказав голова Асоціації Чорнобильського туризму, офіцер радіаційної розвідки, ліквідатор, еколог Сергій Мирний.

На питання, чи можуть російські військові, що знаходилися на території ЧАЕС, становити загрозу для оточуючих, він відповів ствердно.

"Так. Вони можуть нести на своєму одязі радіоактивний пил. Якщо змінити одяг, помитися, то ніякої суттєвої небезпеки для оточуючих не буде. Але не факт, що в умовах відступу в окупантів була можливість змінити форму. Знаючи з власного досвіду, як влаштована армія, я майже впевнений - в чому вони поїхали, в тому вони й будуть ходити", - сказав мирний.

Також експерт прокоментував інформацію про перших загиблих від променевого ураження серед російських військових, яка почала з'являтися в російських і білоруських ЗМІ.

"Зараз є тільки шматки інформації про те, що є там променеві ураження, що очевидно завозили якихось російських солдатів в Центр радіаційної медицини в Гомелі. Але навіщо їх завозили, достеменно невідомо. Можливо, тільки для перевірки. Щодо опромінення - швидше за все, ці дози дійсно шкоди здоров'ю окупантів завдадуть, але це не ті дози, які призведуть до променевої хвороби", - зазначив він.

Захоплення окупантами ЧАЕС:

24 лютого ЧАЕС захопили російські окупаційні війська.

31 березня в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.

1 квітня член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі ж роботи, як після катастрофи в 1986 році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний грунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіактивним пилом.

За даними Генштабу ЗСУ, російських окупантів, які рили окопи в Рудому лісі в зоні відчуження ЧАЕС, розмістили в Білорусі у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології.