Азот амонійний з’явився внаслідок розкладу органічних решток.

В Одесі спостерігається масове цвітіння Чорного моря - екологи виявили значне перевищення шкідливих речовин. Про це заявила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

"Останніми тижнями мешканці Одеси та відпочивальники на пляжах спостерігають значне скупчення водоростей, які хвилями прибиває до узбережжя. Вода в прибережній зоні набуває зеленого, брудно-жовтого чи коричневого відтінку", - констатують фахівці.

Тому, зазначають вони, державні інспектори відібрали проби морської води в межах міста, у місцях, де водорості утворюють майже суцільний шар на поверхні. Наразі стало відомо, що результати аналізів показали перевищення норм. Зокрема, завислі речовини - у 1,5 раза більше норми, що погіршує прозорість води, зменшує проникнення світла та впливає на фотосинтез водних рослин.

Відео дня

Також спостерігається перевищення азоту амонійного у 5,5 раза більше норми. Фахівці пояснюють, що це - токсична сполука, яка з’являється внаслідок розкладу органічних решток. Вона небезпечна для водних організмів, особливо за високої температури та низького рівня кисню, і може призводити до замору риби.

"Надлишок поживних речовин у воді сприяє процесу евтрофікації - так званому "цвітінню" моря, яке супроводжується дефіцитом кисню та погіршенням стану морської екосистеми", - йдеться у повідомленні.

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за період з 4 серпня по 10 серпня зафіксовано 200 випадків захворювання на кишкові інфекції, серед них майже 130 неповнолітніх. Найбільш уражена "група" - діти віком 1-4 роки (41,3%). Серед загальної кількості людей, що захворіли, 7,5% пов’язали інфікування з купанням у водоймах, зокрема в морі.

Водночас фахівці зазначають, що люди часто "не бачать" зв’язку хвороби з купанням, але насправді це цілком можливо. У будь-якому разі, бажано не пірнати у морську воду, де спостерігається скупчення водоростей, слідкувати, щоб діти не ковтали воду та особливо обережними потрібно бути людям, що мають певні хронічні захворювання, відкриті рани тощо.

Як вберегти себе від кишкових інфекцій

Нагадаємо, раніше заступник генерального директора з дослідження бiологiчних факторiв Одеського обласного центру контроля та профілактики хвороб Сергій Дементєв розповів УНІАН, що потрібно робити, щоб вберегтися влітку від кишкових інфекцій.

За його словами, треба уникати вживання сирих морепродуктів, дотримуватися правил термічної обробки риби, молюсків, креветок тощо, зберігати морепродукти в холодильнику при температурі не вище +8°C. Також не можна купатися в морі з відкритими ранами.

Вас також можуть зацікавити новини: