Тварини будуть жити в ідеальних для них умовах.

Десятки носорогів подолали відстань майже в 3,5 тисячі кілометрів. Їх переселили заради порятунку тварин.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

30 носорогів привезли з Південної Африки в Руанду, де діє програма по збереженню цих тварин. У країну вони летіли на літаку, в спеціальних вентильованих контейнерах. Тепер носороги будуть жити в Національному парку з ідеальними природними умовами.

Перші шість тижнів за тваринами спостерігатиме ціла команда зоологів, а для додаткової безпеки їм спиляли роги, щоб відвадити браконьєрів. У Руанді сподіваються, що носороги приживуться й у них буде велике потомство, що своєю чергою приверне увагу туристів.

Як раніше повідомляв УНІАН, продавець і відвідувачі одного з каліфорнійських маркетів мережі 7-Eleven зіткнулися з дикою природою ближче, ніж того хотіли. Ведмідь намагався потрапити в магазин після того, як йому завадили поритися в сміттєвих контейнерах. При вході в магазин він навіть продезінфікував лапи.

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Автор: Анастасія Горбачова