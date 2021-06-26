Морську воду знову перевірили на мікробіологічні та хімічні показники.

На пляжах Одеси морська вода, яка була забруднена через зливи, вже відповідає гігієнічним нормам.

Про це 25 червня УНІАН повідомили в міськраді із посиланням на дослідження фахівців державної установи «Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

«Проведено лабораторні дослідження морської води, проби якої відібрано поточного тижня в певних контрольних точках Одеси. За результатами лабораторних досліджень, морська вода відповідає санітарно-мікробіологічним показникам в усіх точках», - йдеться в повідомленні.

Як уточнили у вищеназваній держустанові, проби відібрані на 22 пляжах Одеси та Одеської області, які мають офіційний статус. Загалом було відібрано 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні та 50 - на санітарно-хімічні показники.

Читайте такожСтало чорним: брудне море в Одесі налякало українців (відео)«Усі досліджені проби морської води відповідали гігієнічним вимогам», - заявили в обласному центрі.

Зливи та стан моря в Одесі

Раніше екологи рекомендували утриматися від купання на одеському узбережжі у зв'язку з тим, що під час злив в акваторію міських пляжів потрапили поверхневі води.

У регіоні спостерігалася дощова погода, а 12 червня в Одесі в результаті залпової зливи за 15 хвилин випало 28 міліметрів опадів та затопило вулиці.

Окрім того, через сильні опади Чорне море в Одесі "зацвіло" потенційно токсичними бактеріями.

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Автор: Лариса Козова