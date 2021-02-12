Мікроби можуть зробити поглинання планетою вуглекислого газу більш нестабільним.

Вчені стурбовані можливим надмірним виділенням вуглекислого газу унаслідок танення арктичних льодовиків. Його кількість може перевищити усі озвучені прогнози у чотири рази.

Про це йдеться у свіжому дослідженні екологів, цитує Science alert.

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Мікроби, що ховаються в арктичному ґрунті, активуються в умовах підвищення температури й можуть зробити поглинання планетою вуглекислого газу більш нестабільним.

Наразі залізо зв’язує у ґрунті, за аналізом науковців, 5% CO2 від усієї кількості на планеті. У разі потепління вказані мікроби послаблять ці зв’язки та звільнять увесь вміст.

«Замерзлий ґрунт вміщує багато кисню, що забезпечує стабільність мінералів заліза і дозволяє вуглекислому газу з ними зв’язуватися. Але як тільки тане крига, рівень кисню падає, і залізо стає нестабільним. Водночас розтала крига відкриває доступ бактеріям. В цілому, це вивільняє накопичений CO2», – уточнюють автори дослідження.

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Автор: УНІАН