Китай масово саджав дерева, щоб зупинити пустелю Гобі, але виникла нова серйозна проблема

Китай десятки років масово висаджував дерева, щоб стримати поширення пустелі Гобі, але в підсумку це призвело до іншої серйозної проблеми: вода почала зникати з ґрунту та водоносних горизонтів.

Як пише Ecoticias, китайська захисна лісосмуга "Три Півночі", яку часто називають Великою Зеленою стіною Китаю, була спроектована для запобігання пиловим бурям і захисту сільськогосподарських угідь. З кінця 1970-х років у Китаї з’явилося понад сто тисяч квадратних миль нових лісів, а національний лісовий покрив зріс з приблизно 10% у 1949 році до приблизно чверті сьогодні. Однак недавнє дослідження, опубліковане в журналі Earth’s Future, показало, що все це озеленення непомітно змінило кругообіг води в країні.

Збільшення рослинності посилило випаровування та транспірацію рослин, що, у свою чергу, скоротило доступність води на 74% території Китаю. Водночас на Тибетському плато тепер випадає більше вологи. Іншими словами, вода не зникла. Вона просто перемістилася, але подалі від фермерів і міст, які й так рахували кожну краплю.

Дерева, які п'ють воду, як насоси

Команда Earth’s Future відстежувала зміни земельного покриву по всьому Китаю в період з 2001 по 2020 рік. Їхня модель показує, що відновлення земель збільшило випаровування приблизно на 1,7 міліметра на рік і кількість опадів приблизно на 1,2 міліметра на рік, однак загальна доступність води все одно знизилася.

Дерева з глибоким корінням, витягуючи воду з ґрунту і вивільняючи її в повітря, діють подібно до гігантських насосів. Цей процес охолоджує поверхню, але також переносить вологу за вітром, де вона може випадати у вигляді дощу далеко від місця, де вона спочатку зберігалася.

Коли ліс створюється для швидкості

У багатьох зонах проект спирався на швидкозростаючі, водоємні види, такі як тополі, висаджені густими рядами, які більше нагадують монокультурні плантації, ніж природні ліси. Дослідження цих тополевих поясів показують, що вони можуть сильно змінювати вологість ґрунту і вимагають ретельного управління, щоб уникнути довготривалого висихання.

Критики в Китаї тепер попереджають, що використання сухих луків для висадки дерев може послабити екосистеми, а не відновити їх. Коли у великих кількостях висаджуються види, що потребують рясного поливу, вони можуть конкурувати з сільськогосподарськими культурами та містами за одні й ті ж обмежені запаси ґрунтових вод.

УНІАН розповідав про ще один унікальний китайський експеримент. Китайські дослідники у 2019 році вкрили льодовик Дагу в провінції Сичуань білими геотекстильними ковдрами, щоб спробувати уповільнити танення льоду.

Вас також можуть зацікавити новини: