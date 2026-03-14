Мангровим лісам бракує повітря: вчені попередили про сумні наслідки

Посилення екологічного стресу може призвести до зменшення біорізноманіття в мангрових екосистемах. Екологи розповіли, як це позначиться на людині.

Дослідники з Гетеборзького університету виміряли рівні вуглекислого газу та кисню в 23 мангрових районах світу. Те, що вони з'ясували, попереджає про те, що ці екосистеми перебувають під зростаючою загрозою у міру подальшого підвищення температури моря.

Справа в тому, що води мангрових лісів постійно змінюються залежно від припливів. Під час відливу рівень кисню падає, а рівень вуглекислого газу підвищується, що ускладнює дихання риб та інших морських видів. Тільки види, пристосовані до життя в мангрових лісах, можуть витримувати такі умови, пише Phys.org

Коли піднімається приплив, вода приносить більше кисню і знижує рівень вуглекислого газу. Ці періоди дозволяють більш чутливим видам заходити в мангрові ліси для харчування або пошуку притулку.

Екстремальні умови

Щоб зрозуміти, як часто ці припливно-відливні зміни створюють стресові умови для морського життя, вперше були проведені спільні вимірювання рівня кисню та вуглекислого газу в мангрових лісах по всьому світу. Результати дослідження виявили глобальні закономірності екологічного стресу.

"Я була здивована, побачивши, що багато мангрових систем уже зазнають дуже екстремальних умов. Особливо в теплих тропічних регіонах бувають тривалі періоди низького вмісту кисню та високого вмісту вуглекислого газу, що залишає мало часу для чутливих риб, щоб дістатися до мангрових заростей", – прокоментувала Глорія Райтмайєр, морський хімік з Гетеборзького університету та провідна авторка дослідження.

Що з'ясували вчені

Дослідники вивчили, як можуть змінитися води мангрових заростей в умовах потепління океану та підвищення рівня вуглекислого газу.

У всіх моделях стресові умови ставали суворішими і тривали довше, скорочуючи час, коли риби та інші морські види можуть використовувати мангрові зарості як притулок. У деяких випадках умови можуть досягати таких рівнів, коли багатьом рибам буде важко дихати.

"В Амазонії та Індії рівень вуглекислого газу вже дуже високий. У порівнянні з мангровими лісами, розташованими далі від екватора, тропічні екосистеми вже на межі своїх можливостей", – зазначила Райтмайєр.

"Ці надзвичайно різноманітні місця проживання можуть першими втратити чутливі види у міру підвищення температури океану та збільшення рівня вуглекислого газу".

Посилення екологічного стресу може поступово знизити біорізноманіття в мангрових екосистемах, сприяючи виживанню лише найбільш стійких видів. Очікується, що ці наслідки найсильніше вдарять по тропічних країнах, що розвиваються, де рибальство та прибережні джерела засобів до існування значною мірою залежать від мангрових лісів.

"Ймовірно, найбільше постраждають ті види риб, які викликають найбільший інтерес у людей", – підсумувала Райтмайєр.

