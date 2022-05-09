7 травня на офіційному Телеграм-каналі НАЕК "Енергоатом" з'явилася інформація про буцімто знайдену колбу з радіоактивною речовиною, що була викрадена під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС.

Під час окупації з Чорнобильської АЕС не викрадено жодних ядерних чи радіоактивних речовин.

Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" в Facebook.

"7 травня на офіційному Телеграм-каналі НАЕК "Енергоатом" з'явилася інформація про буцімто знайдену колбу з радіоактивною речовиною, що була викрадена під час окупації росіянами Чорнобильської АЕС. Дане повідомлення було розтиражовано у ЗМІ та набуло широкого поширення серед населення", - сказано у повідомленні.

Там зазначили, що під час окупації промислового майданчика станції жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було, а працівники ЧАЕС зберегли повний контроль над ядерними та радіоактивними матеріалами на території станції.

"Закликаємо колег з НАЕК "Енергоатом" спростувати дезінформацію та видалити згадку про це у своєму Телеграм-каналі", - заявили на ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Телеграм-каналі "Енергоатому" була опублікована інформація про те, у Бучі знайшли колбу з радіоактивною речовиною, вкрадену росіянами на ЧАЕС.

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