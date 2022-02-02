З 10 тисяч масок вдається зробити 40 тисяч зарядних пристроїв для телефонів.

На Тайвані використані захисні маски успішно переробляють у зарядні пристрої для телефонів. Одна маска може розкладатися до 450 років, а так вона приносить користь навіть після того, як її вже використали.

Про це повідомляє ТСН.

Щодня у світі через пандемію з'являється майже 8 тонн сміття, основну його частину складають захисні маски. У природі кожна маска розкладається приблизно 450 років, що дуже довго.

Тайванська компанія вирішила зменшити тиск на природу та розробила спеціальні автомати, які подрібнюють маски та переплавляють їх у пластикову масу. З цією маси створюють корпуси для безпровідних зарядних пристроїв. Кожен такий виріб має унікальний вигляд.

Читайте такожЕколог Віктор Бучинський: Викидаючи зараз сміття на Закарпатті, готуйтесь зустріти його в морі під час відпочинку в ОдесіЗ 10 тисяч масок вдається зробити 40 тисяч зарядних пристроїв для телефонів. На цьому компанія зупинятися не планує.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на вулицях Швеції можуть з'явитися незвичайні пернаті прибиральники. Птахів мотивуватимуть їжею.

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