Фахівці рекомендують не турбувати птахів.

Найбільша в історії спостережень зграя рожевих фламінго пролетіла над територією Одеської області, зупинившись у румунській частині дельти Дунаю.

Про це повідомив науковий співробітник Дунайського біосферного заповідника, орнітолог Максим Яковлєв, пише "Думська".

За його словами, 21 травня 60 птахів помітили в районі Старостамбульського гирла.

"Птахи дружно полетіли в бік острова Єрмаків і зникли за горизонтом у променях призахідного сонця. На жаль, зафіксувати на фото несподіваних гостей не вдалося", - зазначив Яковлєв.

Однак за кілька днів надійшла інформація від румунських фахівців, які помітили одразу дві зграї фламінго на своїй території.

"Одна з них, чисельністю 61 особина, зупинилася на озері Тузла, яке фактично є заплавою озера Нунтасе біля села Траян. Ще 53 особини зупинилися на невеликому озерці Саратурії біля населеного пункту Муригол. Саме на озері Саратурії помітили, що окремі пари почали будувати з мулу гнізда. Але фахівці вважають, що, швидше за все, гніздування буде неуспішним, оскільки мілководна ділянка доступна для хижаків", - розповів науковець.

31 травня чисельність птахів у зграї на озері Тузла зросла до 113 особин: ймовірно, зграї об'єдналися. Співробітники заповідника рекомендують не турбувати птахів і не створювати ажіотажу через їх появу.

Фламінго в дикій природі України та світу

За словами Максима Яковлєва, останніми роками фламінго дедалі частіше з'являються на території України. Зазвичай їх чисельність становила від однієї до 25 особин. Найбільше їх помічали у Криму.

Торік п'ять фламінго тривалий час трималися на Тилігульському лимані, а окремих особин кілька разів бачили навіть у зимовий період, зокрема, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" на півдні Одеської області.

У 2017 році на гіперсолоній частині озера Сиваш було відзначено перше в Україні гніздування цих птахів. Орнітологи тоді знайшли 13 гнізд і трьох пташенят.

Орнітолог каже, не зовсім зрозуміло, звідки фламінго взялися в дельті Дунаю.

"Найближчі гніздові осілі групи розташовані в Малій Азії (приблизно 1200 км) і на південних Балканах (приблизно 600 км). Деякі орнітологи вважають, що птахи можуть бути й частиною популяції з північного Казахстану. Саме птахи цієї групи здійснюють міграції, і для них відзначений дуже широкий розліт на зимівлю - від В'єтнаму, Шрі-Ланки та Індії на південь, до Туреччини, Кіпру і Тунісу на захід - південний захід", - говорить Яковлєв.

Фламінго селяться на великих озерах із солоною водою, морських лагунах і лиманах. Живляться дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, одноклітинними водоростями та насінням на мілководді з мулистим дном, проціджуючи воду дзьобом. Саме харчування ракоподібними й червоними водоростями забезпечує червоне забарвлення фламінго.

Зараз чисельність фламінго у світі завдяки природоохоронним заходам зростає. Однак нестача територій для гніздування, конкуренція і кліматичні зміни змушує птахів знаходити нові місця для гніздування і харчування.

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Автор: Катерина Комолова