29 листопада слон Каавана нарешті переїхав із зоопарку в Пакистані в заповідник в Камбоджі.

Слон Каавана, що вже став знаменитим та днями перебрався з пакистанського зоопарку в природний заповідник в Камбоджі, сьогодні вперше за довгі роки зустрівся зі своїми родичами. Зворушливий момент, як Каавана торкнувся хоботами з іншим слоном, потрапив на фото.

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Історія 36-річного індійського слона Каавана зворушила весь світ. Тварина, яку тримали в жахливих умовах в зоопарку Ісламабада і яка страждала на ожиріння, прозвали «найбільш самотнім слоном в світі».

Каавана Пакистану 35 років тому подарувала Шрі-Ланка, коли він був ще зовсім маленьким. Якийсь час у нього була партнерка Сахелі, але вона померла від інфекції в 2012 році. Слон важко переживав втрату, в нього з'явився психічний розлад і надмірна вага. В інших зоопарках Пакистану були африканські слони, тому він залишався єдиним індійським слоном країні.

У 2016 році була запущена кампанія з порятунку Каавана, одним з ініціаторів якої стала американська співачка Шер. І ось, нарешті, через 4 роки боротьби слона вдалося звільнити і перевезти в більш комфортні умови. У камбоджійському заповіднику він буде жити на просторій території, а найголовніше - разом з іншими індійськими слонами.

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Автор: Марина Григоренко