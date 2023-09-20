42 відомі види раффлезії, відомої як "трупна квітка", знаходяться під загрозою зникнення через руйнування лісових осередків існування.

Найбільша у світі квітка-паразит раффлезія, яку часто називають трупною квіткою через її специфічний запах гнилої плоті, знаходиться під загрозою зникнення через руйнування середовища проживання, повідомляють вчені.

Як пише Guardian, існує 42 види раффлезії, і дослідники попереджають, що всі вони знаходяться під загрозою зникнення через руйнування лісового середовища існування в Південно-Східній Азії.

Через те, що квіти в основному приховані протягом усього свого життєвого циклу, вони погано вивчені, і все ще виявляються нові види. Вважається, що багато популяцій налічують лише кілька сотень особин. Дослідники підкреслюють, що такі популяції можуть зникнути ще до того, як вони стануть відомі науці.

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Лише один вид (Rafflesia magnifica) занесений до списку зникаючих Міжнародного союзу охорони природи, але дослідники хочуть, щоб усі види були додані до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення МСОП.

Вони закликають до більшого захисту середовища проживання, кращого розуміння існуючих видів та нових методів їх розмноження. В даний час спроби зробити це в ботанічних садах мали обмежений успіх.

Раффлезія - що це за квітка

Раффлезія - рослина-паразит, яка не має листя, стебел і коренів і не фотосинтезує. Натомість вона витягує їжу та воду з ліан. Поширена в тропічних джунглях Брунею, Індонезії, Малайзії, Філіппін і Таїланду. Раффлезія проводить більшу частину свого життя прихованою всередині лози, але потім дає бутон, який перетворюється в гігантську квітку, деякі досягають в діаметрі більше метра. Квітка запилюється мухами, яких приваблює видом і запахом гнилого м'яса.

Наслідки зміни клімату

Раніше вчені повідомляли, що листя в тропічних лісах від Південної Америки до Південно-Східної Азії стає настільки гарячим, що більше не може фотосинтезувати. Це може призвести до серйозних наслідків для світових лісів.

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