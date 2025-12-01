Оксфордський словник визначив слово року: ним став опис дратівливого контенту в інтернеті

Існування фрази "Rage bait", що описує контент, призначений для того, щоб розлютити, показує, що люди знають про тактики маніпуляцій в Інтернеті.

Видавець Оксфордського словника англійської мови виділив термін "rage bait", як слово року. Аналіз видавництва показав, що використання цієї фрази потроїлося за останні 12 місяців.

Як пише The Guardian, словосполучення означає "онлайн-контент, навмисно створений для того, щоб викликати гнів чи обурення через розчарування, провокації чи образи. Зазвичай такий контент розміщують з метою збільшення трафіку або взаємодії з певною веб-сторінкою чи контентом соціальних мереж".

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь сказав, що існування слова показує, наскільки люди усвідомлюють "маніпуляційні тактики", що використовуються для привернення їхньої уваги в Інтернеті.

"Раніше інтернет був зосереджений на приверненні нашої уваги, викликаючи цікавість в обмін на кліки, але тепер ми спостерігаємо різкий зсув до того, що він захоплює та впливає на наші емоції та те, як ми реагуємо", - сказав він.

Він нагадав, що минулого року видавці обрали термін "brain rot". Він "відображав ментальне виснаження від нескінченного прокручування". А "rage bait" відображає контент, цілеспрямовано створений для того, щоб викликати обурення та збільшити кількість кліків.

За словами Гратволя, ці два поняття "утворюють потужний цикл, де обурення викликає залученість, алгоритми посилюють його, а постійний вплив виснажує нас психічно. Ці слова не просто визначають тенденції; вони показують, як цифрові платформи змінюють наше мислення та поведінку".

Хоча термін визнали у 2025 році, видавництво Оксфордського університету зазначило, що "rage bait" існує вже з початку століття. Видавці розповіли, що вперше його використали в 2002 році, в іннтернет-публікації на Usenet. Тоді фраза була засобом позначення певного типу реакції водія на іншого водія, який хотів обігнати його та здійснив різкий маневр.

Згодом термін перетворився на інтернет-сленг, який використовується для "опису вірусних твітів, часто для критики цілих мереж контенту, які визначають, що публікується в Інтернеті, таких як платформи, творці та тренди".

Які вислови ставали словом року в останні часи

Як писав УНІАН, минулого року Оксфордський словник назвав словом року "brain rot" (гниття мозку). Воно пояснює явище надмірного скролінгу сецмереж та споживання неякісного контенту, який стає популярним.

У 2023 році за версією Кембриджського словника головним словом стало "галюцінація" у контексті ШІ. Вони пояснювало неправдиву інформацію, яку генерує ШІ.

