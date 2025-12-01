"‎Ростех"‎ та "‎Об'єднана суднобудівна корпорація" входять до 100 найбільших світових виробників зброї.

У 2024 році сукупний дохід російських "‎Ростеху"‎ та "‎Об'єднаної суднобудівної корпорації" від продажу зброї склав 31,2 мільярда доларів, що на 23% більше, ніж у 2023-му.

Про це повідомили у Стокгольмському інституті дослідження проблем миру (SIPRI).

Зростання продажів зброї пов’язують із внутрішніми замовленнями, які повністю компенсували втрати від падіння експорту.

Російська оборонка показала непогані результати навіть попри санкції та брак кваліфікованих робітників. Ці фактори, серед іншого, обмежують запровадження інновацій.

"Російська оборонна промисловість продемонструвала стійкість під час війни проти України, всупереч очікуванням", – кажуть у SIPRI.

Довідка УНІАН. "‎Ростех"‎ - російська державна корпорація, створена для сприяння розробці, виробництву та експорту промислової продукції цивільного та військового призначення. На сьогодні у складі "Ростеха" знаходиться понад 800 наукових та виробничих організацій у 60 регіонах РФ.

Щодо "‎Об'єднаної суднобудівної корпорації", то вона об'єднує дочірні компанії з будівництва, ремонту та технічного обслуговування суден в різних регіонах Росії. Станом на 2021 рік корпорація будувала до 80 % суден в Росії.

Український ОПК – головні новини

Також у SIPRI оприлюднили дані щодо інших оборонних компаній, зокрема, з України. Як повідомляється, "Українська оборонна промисловість" збільшила свої доходи від продажів озброєння на 41%, до 3 млрд доларів.

Як уточнюють фахівці порталу Defense Express, йдеться лише про внутрішні замовлення на потребу Сил оборони.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 40% зброї на фронті - українського виробництва. Президент додав, що Україна змогла рекордно швидко і якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії – сьогодні наша країна виробляє близько 40 САУ "Богдана" на місяць.

Інші фахівці погоджуються з тим, що українська оборонка демонструє швидкі темпи розвитку. Проте, на їхню думку, цього все ж таки недостатньо для задоволення потреб ЗСУ.

