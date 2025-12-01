Вночі та в першій половині дня синоптики прогнозують туман.

У вівторок, 2 грудня, погода в Україні зіпсується. У багатьох регіонах очікується дощ, місцями додасться і мокрий сніг.

Про це йдеться у заяві Укргідрометцентру. Десь буде хмарним, прогнозують синоптики.

"Місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. В Україні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман", – сказано в повідомленні.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі буде 0-5° тепла, в Карпатах місцями 1-3° морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 3-8° тепла.

На півдні країни буде дещо тепліше: вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Погода в Києві 2 грудня

У Києві та області 2 грудня буде хмарно, місцями очікується невеликий дощ.

Вночі та в першій половині дня прогнозують туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі сягатиме 0-5° тепла, а вдень – 3-8° тепла. У столиці ж вночі прогнозують 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що 2 грудня буде "хмарно, вогко, часом невеликі дощі, або мряка, або завислий туман із крапельками".

Водночас наприкінці першого тижня зими очікується похолодання.

