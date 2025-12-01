Українським військовим складно, але втрати у ворога більші, заявив президент.

На тлі заяв російських загарбників про захоплення Куп’янська реальність полягає у тому, що Сили оборони майже вичистили усіх окупантів з міста. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

"Безумовно, у Росії є просування, є кілька наступальних дій і кілька операцій. Жодна з цих операцій успішною не була. Але, безумовно, точаться складні бої у Покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіхів у наших хлопців на Куп’янському напрямку. Хоча Росія каже, що вона захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста", - наголосив Зеленський.

Він додав, що до ситуації на фронті треба ставитись об’єктивно, бо російських загарбників багато, але й найбільших втрат окупанти зазнали у жовтні і листопаді. У жовтні – 25,5 тисячі російських військових вбито.

Також глава держави визнав, що окупанти мають "деякі просування", але війна – це "жива контактна лінія", яка змінюється в один бік і в інший.

"Як тільки більше російських військових підійшло, вони можуть просунутись. Просування йде не технікою, просування йде – 10, 20, 30 людей, потім вони знищуються, потім вони відходять. Безумовно, нам складно, їх більше. Але і втрат у них більше. Ми фокусуємося на виживанні людей", - розповів Зеленський.

Він додав, що зараз є кілька рішень щодо справедливого наповнення військовими українських бригад.

Разом з тим президент визнав, що Сили оборони теж мають втрати на фронті, але Україна відстоює позицію закінчення війни.

"Щодня шкода саме людей. Питання, якщо чесно, ні в метрах, ні кілометрах. А яка ціна всього цього? Питання не в тому, що вони можуть просунутись. Питання у тому, що вони не хочуть зупинятися. І коли хтось каже про питання територій – питання завжди стосується людей. Питання територій або просування пов’язані завжди з гарантіями безпеки. Україна повинна точно знати, коли закінчиться війна, то для всієї території України будуть гарантії безпеки, щоб не почалося знову вторгнення. Ось це головне", - сказав Зеленський.

Заяви про просування росіян

Як повідомляв УНІАН, нещодавно начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артилерійської бригади Богдан Петренко зауважував, що якщо проаналізувати усі неправдиві пропагандистські зави росіян про їхні здобутки і просування на фронті, то окупанти вже мали би досягти адміністративної межі між Харківської і Полтавською областями. Чого насправді і близько немає в реальності.

